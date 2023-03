Secretaria de Infraestrutura avançou com capina, roçada, remoção de entulhos, tapa-buraco e outros serviços pela cidade

Com a trégua das chuvas nos últimos dias, a Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), intensificou os trabalhos de manutenção e limpeza na cidade. Serviços como capina, roçada, pintura, remoção de entulhos, tapa-buraco, além de reparos e reformas ganharam fôlego com o bom tempo.

As equipes responsáveis pela capina e a roçada estiveram em mais de 40 vias, nos bairros: São João, Conforto, Laranjal, Aterrado, Santa Cruz, Jardim Primavera, Jardim Paraíba, Sessenta, Vila Santa Cecília, Voldac, Belmonte, Jardim Amália, Morada da Colina, Belo Horizonte, Retiro, Casa de Pedra, Jardim Belvedere, Parque das Ilhas, Água Limpa, Santa Margarida, Limoeiro, além da Avenida Beira-Rio e a Rodovia dos Metalúrgicos.

O serviço de retirada de entulho atendeu os seguintes locais: Ruas 6 (campo de futebol), 5B, Nestório e Anael Nascente, no bairro Belo Horizonte; Praça Guarda Mor e ruas Angélica, Rio Paraíba e Visconde do Rio Branco, no bairro Água Limpa; ruas Edgar Nogueira e Sebastião dos Santos, no São Luiz; Rua Isabel Ventura e Escola Municipal Pará, no Retiro; Rua 154, no Laranjal; Rua J, bairro Mariana Torres; e Rua Z, no Quinta das Flores (São Luiz).

A limpeza também envolveu a lavagem da rua que sedia a Feira Livre no Conforto; ruas do São Sebastião. Os caminhões-pipa atenderam ainda com abastecimento de obras nos bairros São Luiz, Morada da Colina, São Geraldo e Vila Brasília.

Os trabalhos de caiação de meios-fios e a revitalização de pintura aconteceram em diversos pontos dos bairros São João, Santo Agostinho, Niterói, Vila Santa Cecília, Aterrado, além da Avenida Radial Leste.

Tapa-buraco

Para minimizar os impactos no trânsito e garantir a segurança dos motoristas, as equipes da SMI também promoveram a operação tapa-buraco, chegando a mais de 40 vias. Os bairros atendidos pelo serviço nesta sexta (17) foram: Água Limpa, Conforto, Santa Cruz, Retiro, Vila Rica-Tiradentes, Santo Agostinho, Aero Clube, São João, Colina, Jardim Provence, Jardim Caroline, 208, Parque do Contorno, Volta Grande, Voldac, Centro, 249, Vila Santa Cecília, além de Rodovia Lúcio Meira, Rodovia dos Metalúrgicos.

Obras e reparos

A secretaria de Infraestrutura também aproveitou o bom tempo para dar continuidade a algumas intervenções, como a construção de muro de contenção em futura praça na Estrada União, no bairro Retiro; e a construção de rede pluvial na Rua 1.021, no Volta Grande.

As equipes também realizaram desobstrução, limpeza, reparo em afundamento, troca de ralos e mata-burro em 17 pontos, entre ruas e outros espaços públicos, nos bairros: Retiro, Siderlândia, Vila Santa Cecília, Niterói, Jardim das Américas, Jardim Amália I e II, Água Limpa, Siderville, Conforto, Padre Josimo, Açude Eucaliptal.

O trabalho envolveu ainda reparos e reformas em unidades e espaços públicos no Santo Agostinho, Jardim Paraíba, Jardim Belvedere, Ponte Alta, Morada da Colina, Três Poços e Aero Clube. Fotos de divulgação.

Secom/PMVR