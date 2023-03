Competição, que será realizada pela prefeitura, por meio da Smel, reunirá crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel) prorrogou até a próxima quinta-feira, dia 23, as inscrições para a Copa Volta Redonda de Futsal 2023. Podem se inscrever equipes de Volta Redonda formadas por crianças e adolescentes com idades entre 5 e 17 anos, divididas em seis categorias. As partidas serão disputadas nos ginásios da cidade.

Os interessados devem preencher a ficha de inscrição, que está disponível na internet, acessando o link da biografia da página da Smel no Instagram (@smel_vr), e entregá-la na sede da secretaria (Rua Carlos Marques, n°141, bairro Voldac) até o dia 23/03, das 8h às 12h, ou das 14h às 18h. No mesmo link está disponível o regulamento da competição. A ficha também pode ser enviada preenchida por e-mail, para: smelvrlazer@gmail.com.

A Copa Volta Redonda de Futsal terá equipes divididas em Série Prata (Instituições Públicas) e Série Ouro (Instituições Particulares), distribuídas em seis categorias por idade. As categorias Sub-7 (5 a 7 anos) e Sub-9 (8 a 9 anos) terão participação mista (masculino e feminino), em formato de festival. A Sub-11 (10 a 11 anos) também terá formato misto. Para quem for competir nas categorias Sub-13 (12 a 13 anos), Sub-15 (14 a 15 anos) e Sub-17 (16 a 17 anos), as disputas serão divididas entre masculino e feminino.