O motorista de um táxi, de 47 anos, entrou em luta corporal com um criminoso que tentou levar o seu veículo, na manhã desta sexta-feira, dia 17, na Vila Barbará, em Barra Mansa.

Após anunciar o assalto, a vítima e o passageiro brigaram dentro do táxi e o carro acabou batendo em uma cerca na Rua Rômulo Carlos Tomás. A Polícia Militar foi acionada para verificar informação de roubo e, chegando ao local, encontrou o veículo colidido, com o taxista ao lado de fora.

Ele não ficou ferido com a batida e o bandido fugiu levando o seu celular. A PM realizou buscas e acabou encontrando o suspeito, de 36 anos, na Avenida Joaquim Leite, no Centro. No momento desta publicação, não havia informações se ele ficou preso. Também não há informações se o celular do taxista estava com o homem.