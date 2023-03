Flagrante ocorreu durante ronda pelo bairro. Veículo foi recolhido ao Depósito Público Municipal

A Equipe de Operações da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) de Volta Redonda flagrou nessa quinta-feira (16), durante patrulhamento de rotina pelo bairro Vila Brasília, uma moto sem placa e que estava obstruindo totalmente a calçada. O veículo foi recolhido ao Depósito Público, cumprindo sanção prevista no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Os agentes tiveram o apoio da Base Integrada do Retiro, com policiais do Proeis (Programa Estadual de Integração na Segurança) e Guarda Municipal (GMVR).

O agente da Semop, sargento Renato Machado, percebeu que uma mulher com uma criança de colo se arriscava andando no meio da rua, quando observou que havia uma motocicleta ocupando toda a calçada, obrigando pedestres a passarem pela rua, correndo risco de serem atropelados.

“Estamos incansáveis pelas ruas de todos os bairros da cidade, promovendo o ordenamento e tirando das ruas os flagrantes ilícitos. Parabéns aos agentes Renato e Leandro, e os da Base Integrada do Retiro, pela rápida solução do problema. Mas contamos sempre com a ajuda da população, para que denuncie tudo que flagrar de errado na sua rua e bairro, para que possamos planejar uma ação de fiscalização”, afirmou o secretário da Semop, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa. Fotos cedidas pela Semop.

Secom/PMVR