Participantes do Cras Volta Grande receberam panfletos sobre o serviço especializado da Ordem Pública e conheceram o projeto ‘Advogado Social’

Cerca de 200 idosos do Volta Grande, em Volta Redonda, estiveram reunidos na terça-feira (14), no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do bairro, onde assistiram a uma palestra sobre a Patrulha de Proteção ao Idoso, da Semop (Secretaria Municipal de Ordem Pública), ministrada pelo guarda municipal Hugo Nogueira. E também conheceram o projeto “Advogado Social nos Cras”, criado pela Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac), através da advogada Adriele Gama.

“Encontros como esse são fundamentais para a divulgação do trabalho especializado, feito por profissionais capacitados para o atendimento a essa parcela vulnerável da sociedade e que precisa da rede de proteção oferecida pelo governo municipal, juntamente com a orientação jurídica”, afirmou o secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.

O projeto ‘Advogado Social nos Cras’ acontece de forma itinerante nos centros e o objetivo é levar orientação jurídica à população, através dos advogados sociais, possibilitando que pequenos conflitos familiares sejam resolvidos ou encaminhados para o judiciário, através da Defensoria Pública. Fotos cedidas pela Semop.