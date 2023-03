Polícia Civil apura morte de dois homens em Resende

A Delegacia de Polícia de Resende, comandada pelo delegado Michel Floroschk está apurando a morte de dois homens durante ação da Polícia Militar, na manhã desta sexta-feira, na Baixada da Olaria, em Resende.

As vítimas, dois homens, de 42 e 38 anos, atingidas por tiros foram socorridas e levadas para o Hospital de Emergência, de Resende, onde foram declaradas mortas. A Polícia Militar havia informado de que teria ocorrido uma troca de tiros entre os agentes e os dois criminosos, o que discorda os manifestantes.

No entanto, moradores revoltados com a morte dos dois homens realizaram uma manifestação contestando o envolvimento deles com o crime. Nas redes sociais, os moradores disseram que os dois estavam a caminho do trabalho quando foram atingidos por disparos efetuados pelos agentes.

Os manifestantes se revoltaram também com fotos e vídeos mostrando policiais colocando as duas vitimas na viatura policial. Na manifestação realizada nesta sexta-feira, os manifestantes ficaram revoltados com o que viram. Com cartazes os moradores gritavam por “Justiça, Justiça”. Segundo o parente de um dos mortos, ele trabalhava como pedreiro e não tinha envolvimento com o crime.

O irmão do pedreiro afirmou que se ele não tivesse se jogado ao chão, também teria morrido. O comando do O 37º BPM (Batalhão de Polícia Militar) informou que está investigando o caso e vai colaborar com as investigações da Polícia Civil. A Corregedoria da PM informou que também está apurando os fatos. A Polícia Civil informou que os dois não tinham antecedentes criminais.

Os manifestantes solicitam também que imagens de câmeras de segurança sejam disponibilizadas para mostrar que os dois foram mortos injustamente.