Inscrições estão abertas até a próxima segunda-feira, 20, e devem ser feitas via Internet, pelo endereço voltaredonda.rj.gov.br/concursopublico

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Administração (SMA), abriu processo seletivo para contratação de Cuidador na Área Educacional, para atuação na Secretaria Municipal de Educação (SME). As inscrições devem ser feitas via Internet, por Ficha de Inscrição Eletrônica disponível no link voltaredonda.rj.gov.br/concursopublico até a próxima segunda-feira, 20, às 17h. O candidato também deve gerar e imprimir o boleto bancário para pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 30,00.

No caso de dificuldade de acesso à Internet, os candidatos podem fazer as inscrições na Subprefeitura, na Avenida Antônio de Almeida, nº 46, bairro Retiro, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h.

Os candidatos, que devem ter o Ensino Fundamental completo, vão concorrer a cinco vagas no total, sendo uma para Pessoa com Deficiência (PCD) e uma da cota para negros. A remuneração para carga horária de 220 horas por mês é de R$ 1.302,00, acrescida de Auxílio Alimentação de R$ 250,00, gratificação social de R$ 200,00 e demais gratificações previstas na legislação vigente.

A prova objetiva para os candidatos às vagas de Cuidador será realizada no próximo dia 2 de abril de 2023, às 9h, e terá questões de Língua Portuguesa e Conhecimentos Específicos. Os locais de provas serão publicados no site www.voltaredonda.rj.gov.br/concursopublico no dia 30 de março de 2023, a partir das 17h.

Atribuições do Cuidador da Área Educacional

Entre as atribuições do Cuidador da Área Educacional estão: acompanhar e auxiliar o estudante com deficiência severamente comprometida no desenvolvimento das atividades, fazendo por ela somente as atividades que ela não consiga fazer de forma autônoma; ministrar, de acordo com a prescrição médica, remédios e tratamentos que não exijam conhecimentos especializados; promover, nos horários determinados, a alimentação, higiene corporal e bucal dos alunos atendidos. Além de dar apoio aos professores no que diz respeito a projetos e atividades que se propõem realizar, garantindo a inclusão do aluno em todas as atividades; atuar como facilitador na execução das atividades propostas pelo professor regente; e outras.

O edital completo pode ser consultado no site oficial da Prefeitura de Volta Redonda, pelo link voltaredonda.rj.gov.br/concursopublico.

Secom/PMVR