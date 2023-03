O homem de 36 anos, preso na manhã desta sexta-feira (17), por suspeita de roubar um táxi na Vila Barbará, em Barra Mansa, chegou assaltar outro taxista e levar o seu carro de trabalho na quinta-feira (17). O crime também aconteceu em Barra Mansa, mas o bairro não foi informado. O táxi da primeira vítima foi encontrado por policiais do programa Segurança Presente, no fim da manhã, abandonado na Rua 16, na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda, cidade vizinha.

O carro foi encontrado após denúncias de que o veículo havia sido visto circulando pela Vila. De acordo com a polícia, o suspeito do assalto, ao ser abordado pela Polícia Militar na Avenida Joaquim Leite, no Centro, portava também os documentos de uma vítima de homicídio, encontrada na última quarta-feira (15) em um sobrado da Rua São Sebastião, também no Centro. Ele foi preso por policiais militares com o aparelho celular do segundo taxista, uma máquina de cartões e os documentos roubados do taxista, na Vila Barbará, também pela manhã.

De acordo com o motorista, que reconheceu o preso na delegacia de polícia, a intenção do homem era roubar também seu carro, mas ele reagiu, acabou perdendo a direção e o veículo colidiu com uma cerca. Inicialmente, o preso foi indiciado por roubo, mas a polícia está investigando se ele tem envolvimento no homicídio.

Ele também foi reconhecido na delegacia pelo primeiro motorista. Com anotações por tráfico e homicídio, o suspeito agora responderá por roubo, crime pelo qual foi autuado na unidade policial.