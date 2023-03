Encontro no CRAS do Siderlândia reuniu 25 mulheres para debater políticas públicas

A Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos (SMDH) de Volta Redonda promoveu Roda de Conversa para lembrar o Dia Internacional da Mulher, comemorado em 08 de Março. O encontro, nesta semana, foi no CRAS (Centro de Referência da Assistência Social) do bairro Siderlândia e contou com a participação de 25 mulheres. A dinâmica começou com uma pergunta: “Quando eu penso na mulher o que me vem à cabeça?”.

“Um misto de alegria e gratidão permeou o encontro com a comunidade do bairro Siderlândia. O grupo apresentou propostas de políticas públicas para atender mulheres nas suas principais necessidades como creche, atendimento à saúde de forma humanizada, respeito no atendimento da Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) quando vítima de violência doméstica, entre outros assuntos”, afirmou Josinete Pinto, diretora do Departamento de Direitos Humanos da SMDH.

Além de Josinete, a equipe da SMDH contou com o sociólogo Pedro Ferko durante a Roda de Conversa no CRAS Siderlândia. Eles agradeceram a equipe do CRAS que recebeu o evento com mesa de café da manhã para os participantes do evento, que terminou com sorteio de livros.

Fotos de divulgação – Secom/PMVR

Além de Josinete, a equipe da SMDH contou com o sociólogo Pedro Ferko durante a Roda de Conversa no CRAS Siderlândia. Eles agradeceram a equipe do CRAS que recebeu o evento com mesa de café da manhã para os participantes do evento, que terminou com sorteio de livros.