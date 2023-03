Dois homens são assassinados e dois ficam feridos a tiros em Resende

Policiais militares estavam em trabalho de patrulhamento na madrugada deste sábado, por volta de 2 horas, quando foram informados por populares sobre disparos de arma de fogo nas proximidades da rodoviária no bairro Paraíso, em Resende.

Os agentes foram até o local indicado e depararam com o corpo de um homem, de 30 anos, já sem vida. Pouco depois, os agentes foram comunicados por populares que um homem estava caído, pois tinha sido atingido também por disparos nas proximidades do Bar do Tche Rua Nossa Senhora de Fátima.

Os agentes foram até o local e comprovaram que a vítima, de 19 anos, tinha ido a óbito. Policiais foram informados de que duas vítimas dos disparos tinham sido levadas ao Hospital de Emergência de Resende.

Os policiais foram até a unidade hospitalar e foram informados de que um jovem, de 19 anos, tinha sido alvejado na mão e cotovelo e não corria risco de vida. O outro, um adolescente, de 15 anos, também tinha sido ferido nas costas e no braço. Ele estava lúcido e tinha sido encaminhado para o centro cirúrgico.

O perito da Polícia Civil esteve nos locais dos crimes e liberou os corpos que foram removidos pelo rabecão do Corpo de Bombeiros para o Instituto Médico Legal (IML), em Resende. O registro foi feito na Delegacia de Polícia, de Resende.