Um homem, de 30 anos, foi preso no início da manhã deste sábado, dia 18, durante abordagem na Radial Leste, no bairro Aero Clube em Volta Redonda. Durante patrulhamento pela Avenida Ministro Salgado Filho os agentes depararam com um carro Ônix parado e com uma das rodas soltas. Um suspeito, de 30 anos, estava parado na Radial Leste, no bairro Aero Clube.

Ao ser abordado, o suspeito disse que o veículo era de um amigo e que havia pegado emprestado dele. Ao solicitar a documentação, o suspeito disse que “os documentos não estavam com ele”.

Pouco depois o homem admitiu aos agentes o furto, dizendo que encontrou o carro com a chave na ignição na localidade conhecida como Buraco Quente, no bairro Jardim Amália.

Ele recebeu voz de prisão e foi levado para a delegacia, onde foi autuado pelo crime.