Um jovem, de 25 anos, ficou ferido ao cair de sua moto na madrugada deste sábado, dia 18, na Via Sérgio Braga, na Vila Barbará, em Barra Mansa.

A vítima foi socorrida e levada pelo Corpo de Bombeiros para a Santa Casa de Misericórdia. A Guarda Municipal esteve no local e a moto foi levada para o pátio do Parque da Cidade, no Centro de Barra Mansa.

O condutor da moto estava sem os documentos da moto. Foto: Corpo de Bombeiros