Aulas da nova modalidade iniciaram em fevereiro deste ano; no próximo mês, local também vai contar com oficina de teatro

Oficinas de fotografia e teatro são as novidades em 2023 para os usuários do Centro Dia de Atendimento à Pessoas com Deficiência (CAPD) em Volta Redonda. O serviço do Departamento de Proteção Social Especial (Dpes) da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac) atende pessoas adultas (18 a 59 anos) com deficiência física, sensorial, intelectual, Transtorno do Espectro Autista (TEA) e múltiplas deficiências.

Neste ano, a unidade recebe 114 usuários, a capacidade é para 150, sendo o máximo de 50 por dia. O CAPD oferta as Oficinas Abrigadas de Trabalho (OAT), de convivência e socioeducativas, para usuários com um menor grau de comorbidade. Entre as diferentes modalidades estão artesanato, pintura, reciclagem de jornal, mosaico, marcenaria e agora de fotografia.

A nova oficina, iniciada em fevereiro, é ministrada pela fotógrafa Ana Paula Silva Reginaldo, a Paulinha, que também atua como assessora Especial do gabinete do prefeito Antonio Francisco Neto. As aulas reúnem dez usuários do CAPD às terças e quintas-feiras, das 13 às 15h. Eles aprendem a fotografar com a câmera e também com celulares, além de posar para professora. A oficina proporciona ainda que os alunos saiam do centro dia para receber instruções em cenários como o Estádio da Cidadania Raulino de Oliveira e a Praça Sávio Gama, em frente à sede da prefeitura.

De acordo com Paulinha, o contato com a fotografia estimula a imaginação, a criatividade, favorece a amplitude das habilidades e capacidades, favorece as relações interpessoais e melhora a comunicação.

“As aulas também melhoram a observação, treinam o olhar, provocam percepção dos detalhes, normalmente eles são dispersos”, disse a fotógrafa, ressaltando que o foco trazido pela fotografia também pode ajudar nos trabalhos de arte visual que desenvolvem em outras oficinas.

Ela acrescentou ainda que quando posam para as fotos ficam mais descontraídos e percebem o próprio corpo, criando uma identidade. “Isso acaba aumentando a autoestima dos alunos”, acredita Paulinha.

Indivíduos com maior grau de comorbidade intelectual assistidos pelo CAPD têm o Espaço de Convivência através do qual é ofertado trabalho especializado. Eles também contam com atendimentos como educação física e fisioterapia. O centro dia funciona de segunda a sexta-feira, na Rua 552, nº 301, no Jardim Paraíba.

“Os horários de atendimento variam de acordo com o plano individual para cada assistido. Alguns frequentam todos os dias em horário integral, outros em meio período, e também há os que vêm duas ou três vezes por semana”, disse a coordenadora do serviço, Beth Melo, acrescentando que o centro dia é muito importante para estimular o desenvolvimento da autonomia, a melhora da qualidade de vida e inclusão das pessoas com deficiência em todos os espaços.

Oficina de Teatro começa no mês de abril

No próximo mês de abril, os usuários do CAPD também terão a Oficina de Teatro, ministrada pelos atores Rafael Gusmão e Beatriz Bastos, que também atuam na Secretaria Municipal de Cultura (SMC). O projeto “Artes Cênicas como Ferramenta Terapêutica e de Sociabilidade” vai usar a ferramenta teatral como base para melhorar o desenvolvimento dos usuários no aproveitamento social, de integração e de convivência.

“Utilizaremos o teatro com exercícios práticos, somados às artes plásticas e musicais. Esses exercícios desenvolverão os sentidos e as emoções dos alunos, ajudando no conhecimento de si mesmo e do outro. Trabalhando seu lado lúdico e cognitivo. Além disso, as aulas irão explorar o entendimento de sentimentos e emoções, os sentidos e a melhora na comunicação verbal e não verbal”, explicou Rafael. Fotos Cris Oliveira – Secom/PMVR