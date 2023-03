Policiais Militares do GAT da 1ª CIA (Barra do Piraí), apreenderam 109 pinos plásticos contendo cocaína, 45 tiras de maconha e três vidros de cheirinho da Loló, no bairro Morro do Gama, em Barra do Piraí.

Uma denúncia anônima levou os agentes até o local onde estava sendo praticado o tráfico de drogas. O registro foi feito na Delegacia de Polícia, de Barra do Piraí.