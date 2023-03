Policiais militares da 1ª Cia e do Serviço Reservado apreenderam na tarde de sexta-feira, a condutora de um veículo transportando várias drogas no bairro Vale do Ipiranga, em Barra do Piraí.

Foram aprendidos 2.425 pinos plásticos contendo cocaína, 383 tiras de maconha e três tabletes de maconha. A abordagem ocorreu durante patrulhamento. A suspeita foi detida e a ocorrência foi apresentada na 88ª DP, de Barra do Piraí.