Policiais militares receberam uma denúncia na madrugada deste sábado, por volta das 4h30min, sobre a realização de um baile funk que estaria sendo realizado no bairro Siderlândia, em Volta Redonda.

Ao chegar na rua Araruama, o suspeito tentou se desfazer do material e ao tentar correr foi alcançado pelos agentes. Com ele foram aprendidos uma pistola Glock, com numeração raspada, e com kit repetição, um coldre tático, 24 munições de 9mm (intactas) dois carregadores da pistola, sendo um prolongado, um celular e uma chave residencial e carteira com documentos pessoais.

O suspeito recebeu voz de prisão e foi levado para a Delegacia de Polícia, onde foi autuado por porte de arma e permaneceu preso.