Ela é uma das 100 matriculadas na quinta edição do projeto, que iniciou as aulas na última semana

A aluna Eliane Gomes, de 65 anos, moradora do bairro Volta Grande, é casada, tem uma filha e um neto, e está matriculada para fazer a segunda capacitação na área da Construção Civil pelo projeto “Mulheres Mãos à Obra”, da Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos (Smdh). Na última semana, ela iniciou o curso de Pintura Predial no CQP (Centro de Qualificação Profissional) Aristides de Souza Moreira, unidade da Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda), no bairro Aero Clube. No ano passado, Eliane cursou a modalidade Pedreira de Acabamento.

“Eu fiz o primeiro curso depois de ouvir no rádio que as inscrições estavam abertas. Minha inspiração veio da televisão, há muito tempo assisti numa novela mulheres trabalhando na área da Construção Civil e descobri que eu também queria fazer aquilo. Acredito que as mulheres não devem perder esta oportunidade, porque o acolhimento pelos professores é maravilhoso. São cursos de qualidade tanto na teoria como na prática. Eu e as minhas colegas estamos muito satisfeitas em aprender mais e ampliar as chances de trabalhar fora, ingressar no mercado de trabalho”, incentivou Eliane, matriculada no período vespertino.

‘Idade não é obstáculo para fazer os cursos e mudar a vida’

Ela acrescentou que a idade não deve ser obstáculo para quem deseja mudar a vida para melhor: A idade não me atrapalha, tenho saúde para trabalhar. A pessoas devem ter coragem de se reinventar e não perder as oportunidades que são oferecidas a elas. No meu caso, estou aprendendo para fazer pequenos reparos em casa, mas se surgir algum trabalho extra, fora, vou fazer também. Nunca vi uma outra cidade oferecer esses cursos na área da Construção Civil só para mulheres, temos que aproveitar, independentemente da idade, nova ou mais velha”, disse.

O “Mulheres Mãos à Obra” oferece capacitação gratuita na área da Construção Civil para mulheres maiores de 18 anos, moradoras de Volta Redonda, com o ensino fundamental completo. As 100 vagas oferecidas para a quinta edição do projeto foram preenchidas e as aulas, que começaram na última semana, vão até julho. As opções de curso são Pedreira de Acabamento e Revestimento, Bombeira Hidráulica, Pintora Predial, Eletricista Predial, Pedreira Predial e Soldadora. Entre 2021 e 2022, o “Mulheres Mãos à Obra” capacitou mais de 220 mulheres e novas turmas serão abertas para o próximo semestre.

Desafio diário e mulheres guerreiras

O coordenador do Centro de Qualificação Profissional (CQP), Eiji Yamashita, destaca a força feminina para esta nova turma de capacitação:

“Como é bom começar a quinta edição do projeto ‘Mulheres Mãos à Obra’, a primeira de 2023, conhecendo mulheres corajosas e desafiadoras, mulheres guerreiras. Como coordenador e junto com os nossos professores desejamos boas-vindas. Serão quatro meses de convivência de segunda às sextas-feiras. E nossos objetivos estão traçados, cada um no seu papel. Estamos todos num momento de aprendizagem e isso nos leva ao ponto crucial: temos que desafiar sempre a nós mesmos em manter o foco no que propusemos a fazer, sem medo de desafiar dia a dia todas as circunstâncias que surgirem”.

Eiji Yamashita ainda deu um conselho para as atuais e futuras alunas no projeto: “Sonhe, mas mantenha os pés firmes, descubra os seus limites e continue tentando ampliá-los e deixe o seu coração aberto às surpresas da vida para superar os desafios que virão pela frente”, falou. Fotos de divulgação – Secom/PMVR