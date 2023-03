Motorista alcoolizado provoca acidente na Dutra, em Barra Mansa

Policiais rodoviários federais (PRF) foram acionados no início da tarde deste domingo, dia 19, por volta da 13h40min, para verificarem um acidente ocorrido entre dois caminhões no retorno do km 282, da Rodovia Presidente Dutra, na altura do bairro Vila Ursulino, em Barra Mansa.

No local, os agentes apuraram que o condutor de um caminhão tanque Mercedes Benz/Atego, tinha perdido o controle do volante ao fazer uma curva e colidiu lateralmente em uma carreta caçamba Scania que seguia no sentido contrário da rodovia.

O condutor da Scania não ficou ferido, mas o condutor do caminhão Mercedes. Benz sofreu algumas escoriações e reclamava de dor na perna direita. Ele foi socorrido por equipe de resgate do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levado para a Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa.

Ao serem realizados testes etílicos em ambos os condutores foi verificado que o condutor da carreta Scania não havia ingerido álcool. Já o condutor do caminhão Mercedes Benz apresentou resultado positivo para embriaguez.

O resultado confirmou que estava dirigindo sob efeito de álcool. Pela quantidade aferida cabe apenas medida administrativa de multa no valor R$ 2.934,70 e suspensão da CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

O retorno ficou totalmente interditado dás 13h40min até às 14h30min, gerando um pequeno congestionamento. Motoristas que estavam em veículos de passeio conseguiram manobrar e retornar procurando outro acesso. Apenas veículos pesados ficaram aguardando a liberação, já que não havia espaço para manobrarem e retornarem.

CRIME DE EMBRIAGUEZ

Para caracterizar o crime de embriaguez ao volante o valor aferido no etilômetro (bafômetro) teria que ser a partir de 0,34 mg/L; e como ele próprio ocasionou o acidente que lhe causou as lesões (autolesão), não há o crime de lesão corporal. Desta forma, foram tomadas das medidas administrativas cabíveis, com aplicação das sanções determinadas pela legislação de trânsito para as infrações constatadas. A PRF vai elaborar um Laudo Pericial de Acidente de Trânsito (LPAT).