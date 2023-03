Uma submetralhadora com numeração do Exército foi apreendida na noite do sábado, dia 18, pela Polícia Militar, durante uma ação no bairro Cotiara, em Barra Mansa. Os policiais apreenderam ainda uma espingarda calibre 16, um revólver calibre 38, dois carregadores calibre 45, oito munições calibre 16, 105 munições calibre 45 e cinco rádios de comunicação (com duas bases).

Os agentes apreenderam ainda uma câmera de monitoramento, três mochilas, dois rolos de fio, 464 pinos de cocaína, 135 tiras de maconha e 20 pedras de crack. Um suspeito foi conduzido à delegacia, mas não foi informado se ele ficou preso.

Os agentes informaram que seguiram para a Rua Carlinda Borges Rodrigues para averiguar informações sobre um possível confronto de facções. O detido foi visto saindo de uma área de mata e, segundo a Polícia Militar, disse que estava prestando serviços de internet em uma residência, mas sem revelar qual. Depois, disse que suas ferramentas estariam em outro imóvel, onde foi encontrado todo o material apreendido. (Foto: Polícia Militar)