Policiais militares prendem suspeito de tráfico em Paraty

O suspeito seria oriundo do Complexo do Alemão e estaria traficando no dia em que resultou na tentativa de homicídio de um Policial Militar

Policiais militares da 2ª Comando de Independente de Polícia Militar (2ªCIPM), do 5º Comando de Policiamento de Área (CPA), prenderam na noite desse sábado, dia 18, depois de uma denúncia anônima, um suspeito de tráfico de drogas, de 20 anos, em Paraty (RJ).

O suspeito seria oriundo do tráfico de drogas do Complexo do Alemão, em Ramos, Zona Norte do Rio de Janeiro. Ele estaria realizando tráfico de drogas, nas proximidades das “casinhas populares”.

Policiais foram até o local e conseguiram localizar e prender o criminoso, que não ofereceu resistência no ato da prisão. Com ele foram apreendidos: 18 eppendorfs de cocaína e 55 trouxinhas de maconha prensada.

O suspeito e material apreendido foram encaminhados à 167ª DP (Paraty), onde foram tomadas as medidas cabíveis sobre o caso. O suspeito foi autuado por tráfico de drogas e permaneceu preso.