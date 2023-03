PRF prende condutor com carro roubado na Dutra, em Barra Mansa

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) prenderam na noite de sábado, por volta das 21h50min, durante fiscalização de combate ao crime, o condutor de um veículo Jeep Compass Limited TD, ostentando placa de Belo Horizonte, no km 293, da Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa.

Os policiais rodoviários federais sinalizaram para o condutor do veículo, parar no posto da PRF no distrito de Floriano (Barra Mansa). O motorista que estava com os faróis altos acessos desobedeceu a ordem de parada e foi perseguido pela viatura policial por cerca de dois quilômetros.

O veículo era conduzido por um suspeito, de 28 anos. Ao ser realizada inspeção veicular minuciosa, foi verificado que vários itens de identificação apresentavam sinais de adulteração.

A PRF não teve dúvida de que se tratava de um veículo clone, sendo o original, abordado, tinha licenciamento em São Paulo (SP), com registro de roubo em 10 de outubro de 2022, no Rio de Janeiro.

Sobre a procedência do veículo o condutor alegou ser de propriedade da empresa para a qual trabalha, mas, não soube explicar o motivo da viagem, qual o tipo de serviço que realiza, muito menos o nome da empresa.

Também informou ter antecedentes criminais por tráfico de drogas e por porte de arma de fogo. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao suspeito por receptação de veículo roubado e a ocorrência encaminhada para a 90ª Delegacia de Polícia de Barra Mansa para as providências de praxe.

OBS: O veículo recuperado está avaliado em R$ 216.542,00, segundo tabela FIPE.