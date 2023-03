PRF recupera Fiat Pulse roubado na Dutra, em Floriano em Barra Mansa

Policiais rodoviários federais (PRF) recuperaram na manhã deste domingo, por volta das 10h20min, um veículo Fiat Pulse Audace TF200 (Tiete-SP), no km 293, da Rodovia Presidente Dutra, no Posto da PRF, no distrito de Floriano, em Barra Mansa.

O carro era conduzido por uma mulher, de 26 anos. No interior do veículo estavam o companheiro e duas crianças menores. Durante a abordagem, foi verificado que vários itens de identificação estavam adulterados, Os agentes confirmaram que se tratava de um clone, sendo o original, abordado, tinha sido licenciado em Belo Horizonte (MG), de propriedade da Locadora Localiza.

O registro de roubo constava em 14 de janeiro de 2023, no município do Rio de Janeiro. Questionados a respeito do veículo, disseram que adquiriram o veículo há cerca de um mês de um homem que havia anunciado na internet (Facebook), tendo pago R$ 19 mil de entrada e o restante em prestações.

A condutora disse que foram passear em Aparecida (SP) e estavam retornando para Cabo Frio (RJ), onde residem. Devido aos fatos, o casal (condutora de 26 anos e passageiro de 41 anos) foi detido por receptação de veículo roubado e encaminhado para a 90ª Delegacia de Polícia, de Barra Mansa.

Durante a lavratura do registro de ocorrência na delegacia foi constatado que o documento de identidade (R.G.) apresentado pelo passageiro era falso, constatando tratar-se de indivíduo com outro nome. A PRF perguntou ao homem sobre os documentos falsos. O homem alegou ter antecedente criminal. Porém, estava utilizando documento falso, mas, não havia mandado de prisão em aberto.

A mulher teria dito que tinha ciência do uso do documento falso. Desta forma, o delegado de plantão determinou a lavratura do Auto de prisão em flagrante para o casal que ficará preso. As crianças serão entregues a parentes que já estavam se deslocando para a Delegacia de Polícia de Barra Mansa.

Em consulta à tabela FIPE foi verificado q o veículo recuperado está avaliado em R$ 108.056,00.