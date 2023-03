Seminário discute pauta unificada entre sindicatos em Volta Redonda

O Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense em conjunto com os sindicatos dos Vigilantes do Sul Fluminense, Engenheiros de Volta Redonda e do Rio, Metabase Inconfidentes, de Congonhas e dos Portuários do Rio se reuniram na sede do Sindicato em Volta Redonda para definir a campanha salarial unificada de 2023. Foram dois dias de seminário que contou com a participação de 60 pessoas.

Durante o encontro, os representantes dos sindicatos discutiram a pré-pauta da Campanha e ressaltaram a importância da união das entidades e trabalhadores. Para Edimar Miguel, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense, essa campanha salarial será um desafio, mas com certeza haverá vitória: “Queremos manter essa energia de união de luta para alcançarmos um resultado positivo. Vocês, homens e mulheres de aço, podem ter a certeza que vamos nos empenhar para buscar conquistas que realmente favoreçam o trabalhador. Nosso compromisso é, juntos, lutar por uma PLR justa e digna, afinal somos nós quem proporcionamos o lucro para a empresa, por fim ao banco de horas, a volta de um plano de saúde nacional, entre outras bandeiras”, destacou.

O presidente do Sindicato Metabase Inconfidentes, Rafael Avila, o Duda, disse: “Vamos todos sindicatos, trabalhadores unidos pra cima. Somente na luta e com a participação dos trabalhadores podemos ir pra cima da CSN. Juntos e Misturados somos mais fortes!”.

O próximo encontro do grupo está agendado para esta quarta-feira, dia 22, para finalizar a pauta.