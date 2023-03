Um adolescente, de 16 anos, foi atropelado no início da tarde desta segunda-feira, dia 20, na Avenida dos Trabalhadores, na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima foi atingida por um carro ao lado do Instituto Educacional Professor Manoel Marinho. O Corpo de Bombeiros informou que ela foi levada ao Hospital da Unimed, no bairro Vila Rica..

No momento desta publicação, não havia informações sobre o quadro de saúde dele.