O carro utilizado no duplo homicídio que ocorreu na madrugada de sábado, dia 18, em um bar localizado no bairro Paraíso, foi encontrado incendiado na madrugada desta segunda-feira, dia 20, na Estrada Resende x Riachuelo (Terra Livre) (500 metros depois que acaba o asfalto) no bairro Jardim Aliança, em Resende.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu debelar as chamas. Segundo o delegado Michel Floroschk, titular da delegacia de Resende, o carro foi roubado pelos criminosos em Itatiaia.

O delegado pediu à Justiça para que líderes da facção criminosa fiquem isolados por dez dias para que não tenham contato com “o mundo exterior”.