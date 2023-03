Ventos de até 60km/h e granizo marcaram o fim do verão em Volta Redonda

A Defesa Civil fez um balanço preliminar dos efeitos do temporal que atingiu Volta Redonda nesta segunda-feira, 20, na despedida do verão. Choveu cerca de 40mm, com ventos de até 60 km/h.

O órgão recebeu 12 chamados, a maioria por causa de deslizamentos e quedas de árvores. A Escola Municipal Domingos Maia sofreu destelhamento. Os maiores pontos de alagamentos se deram na Avenida Amaral Peixoto, na Vila Santa Cecília, no Retiro e na Água Limpa.

As equipes da Defesa Civil, da Secretaria Municipal de Infraestrutura e da Secretaria Municipal de Ordem Pública estão nas ruas para fazer reparos e limpeza dos locais mais afetados. A maior concentração de trabalho está na região da Água Limpa. O trabalho não tem hora para acabar.