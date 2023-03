Forte chuva atinge a região e provoca alagamentos e queda de árvores

A Defesa Civil de Volta Redonda divulgou na noite desta segunda-feira (20) um balanço parcial sobre as principais ocorrências ocorridas na cidade provocadas pela forte chuva que atingiu a região.

Segundo o órgão, até o momento, foram um total de 12 ocorrências, sendo que a maior solicitação foi para deslizamento de terra e quedas de árvores. Houve também o destelhamento da Escola Municipal Domingos Maia, na Rua Tuiuti, no bairro São Geraldo.

De acordo com a Defesa Civil, a precipitação foi de 39 milímetros, com ventos chegando a uma velocidade de 60 km por hora. Os principais pontos de alagamento foram na Água Limpa, Amaral Peixoto, Retiro e Vila Santa Cecília. Além disso, o órgão informou que o nível do Rio Paraíba do Sul está 1,40 metro acima do normal.

Em Volta Redonda houve alagamentos nos bairros Brasilândia e na Rua 33 na Vila Santa Cecília. O temporal seguido de ventos fortes durou aproximadamente 40 minutos. Em Barra do Piraí, uma árvore caiu em cima de um poste que não suportou o peso e tombou.

JARDIM AMÁLIA

Na Rua Senador Alfredo Ellis, no bairro Jardim Amália houve alagamento nas proximidades da Academia da Criança. Uma árvore caiu interrompendo o trânsito no local.