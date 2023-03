Moradores protestam contra o transporte ruim no bairro Roma

Prefeitura de Volta Redonda entrega revitalização de praça no Jardim Europa Obra foi contemplada com recursos do Orçamento Participativo, que retorna este ano para atender solicitações dos moradores A Prefeitura de Volta Redonda, por meio do Furban-VR (Fundo Comunitário do município), concluiu mais uma obra contemplada pelo Orçamento Participativo (OP). Trata-se da revitalização da Praça Professora Cely Cruz Pescarini, localizada entre as avenidas Roma e Berlim, no bairro Jardim Europa. De acordo com a equipe técnica do Furban-VR, todo o local recebeu melhorias, com pequenos reparos e pintura nos brinquedos, no piso e nos muros, além das mesas e bancos. “Estamos recuperando e revitalizando diversas praças pela cidade, e essa é mais uma obra que a população solicitou que fosse incluída no Orçamento Participativo, e agora estamos entregando. Além da melhora no aspecto visual, a obra também traz mais segurança para quem utiliza o espaço e os equipamentos públicos”, explicou o diretor-técnico do Furban-VR, Ernesto da Rocha. Retomada do OP em 2023 No último dia 13/3, o prefeito Antonio Francisco Neto se reuniu com presidentes das associações de moradores de Volta Redonda, secretários municipais e outras autoridades para anunciar o retorno do Orçamento Participativo (OP 2023). Os moradores apresentaram suas prioridades e receberam retorno positivo do prefeito, que prometeu realizar, pelo menos, 90% das obras solicitadas, sendo que muitas delas já fazem parte do cronograma da administração municipal. “Mesmo com dificuldades financeiras, estamos reconstruindo nossa cidade. O Governo do Estado tem sido um grande parceiro nas obras e vamos continuar trabalhando para atender esses pedidos dos moradores e deixar Volta Redonda do jeito que ela merece”, afirmou o prefeito Antonio Francisco Neto. Fotos cedidas pelo Furban-VR Secom/PMVR