A Polícia Ambiental flagrou nesta segunda-feira, depois de uma denúncia anônima, vários cortes de árvores em área de preservação ambiental, danificando cerca de 360 metros quadrados de terreno, em Angra dos Reis.

Segundo os agentes da Unidade de Policiamento Ambiental do Parque Estadual da Juatinga, após recebimento das informações sobre desmatamento florestal e possível erosão do solo, a equipe procedeu à Rua Jorge Salomão, no Bonfim. No local os policiais ambientais constataram o corte de diversas árvores nativas de médio e pequeno porte, cujo terreno possui declividade superior a 45º.

Foram realizadas diligências para verificar possíveis autores ou responsáveis e placas contendo licenciamento, porém sem sucesso. Diante dos fatos, os policiais militares se dirigiram à 166ª DP, onde a ocorrência foi registrada com base nos artigos 39 e 48 da lei de crimes ambientais.

Em Angra dos Reis, a população pode denunciar qualquer crime contra o meio ambiente ao Linha Verde, do Disque Denúncia, através do telefone 0300 253 1177 ou ainda pelo aplicativo “Disque Denúncia RJ”. Em todos os canais, o anonimato é garantido ao denunciante