Vacina contra a Covid-19 está liberada para pessoas com deficiência permanente, acima de 12 anos; moradores de Instituições de Longa Permanência e Residências Inclusivas, acima de 12 anos; e pessoas em privação de liberdade

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), ampliará nesta terça-feira, dia 21, a vacinação com a bivalente contra a Covid-19 para mais três grupos em todas as unidades de saúde do município. A vacina poderá ser aplicada em pessoas com deficiência permanente, acima de 12 anos; pessoas institucionalizadas em Instituições de Longa Permanência e Residências Inclusivas, acima de 12 anos; e pessoas em situação de privação de liberdade, iniciando assim a última fase do cronograma dos grupos prioritários.

Além deste público, pessoas acima de 60 anos, imunossuprimidos a partir de 12 anos, gestantes, puérperas e trabalhadores e estudantes de serviço de saúde, que atuem na rede pública ou privada de Volta Redonda, ou residam na cidade, podem receber a dose de reforço para quem recebeu pelo menos duas doses de CoronaVac, Pfizer, AstraZeneca ou Janssen.

O médico sanitarista da SMS, Carlos Vasconcellos, explicou que o intervalo para receber a bivalente é de quatro meses da última dose tomada.

“Em todos os casos, as pessoas deverão ter tomado pelo menos duas doses de vacinas monovalentes contra a Covid-19 há pelo menos quatro meses. Pessoas que ainda não tomaram as duas doses, porém se incluem nos grupos liberados, deverão completar o esquema básico e serem agendadas com o reforço da bivalente para quatro meses após”, ressaltou.

Vacinação

A vacina bivalente contra a Covid-19 está disponível em todas as 46 unidades básicas de saúde e de saúde da família (UBSs e UBSFs). É preciso apresentar a caderneta da vacinação, o CPF ou cartão SUS.

O atendimento para vacinação nas unidades de saúde é das 8h às 16h, mas algumas delas funcionam com horário estendido. São elas: 249, Vila Mury, Açude 1, Siderlândia, Jardim Paraíba, São Geraldo, Vila Rica/Tiradentes, Volta Grande, Santo Agostinho e Santa Cruz, que ficam abertas até 18h30.

Confira abaixo o cronograma de vacinação dos grupos prioritários:

Início da vacinação a partir desta terça-feira, dia 21

Fase 5: Pessoas com deficiência permanente;

População a partir de 18 anos de idade privada de liberdade;

Adolescentes cumprindo medidas socioeducativas (menores de 18 anos);

Funcionários do sistema de privação de liberdade.

Grupos que já estão sendo vacinados

Fase 1: Idosos acima de 70 anos, imunossuprimidos a partir de 12 anos e pessoas que vivem em instituições de longa permanência e residências inclusivas;

Fase 2: Pessoas de 60 a 69 anos de idade;

Fase 3: Gestantes e puérperas;

Fase 4: Profissionais e estudantes da saúde.