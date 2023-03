Mutirão de serviços de manutenção como capina, roçada e retirada de entulhos fica durante uma semana em cada bairro

Implantado em abril de 2022 pela Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), o “Meu Bairro + Limpo”, ação que intensificou os serviços de manutenção nos bairros da cidade, comemora o primeiro aniversário com a divulgação do calendário para o próximo mês. Entre os dias 03 e 29, quatro bairros serão beneficiados pelo mutirão que inclui os serviços de capina, roçada e retirada de entulhos.

Cerca de 100 funcionários da Secretaria de Infraestrutura ficam por uma semana no bairro para percorrer todas as vias, áreas de lazer, de convivência e terrenos públicos. Na primeira semana de abril, do dia 03 ao 08, a equipe da SMI estará no Parque das Ilhas; de 10 a 15, no Eucaliptal; de 17 a 22, no Roma I; e de 24 a 29, no Jardim Normândia.

De acordo com a secretária de Infraestrutura de Volta Redonda, Poliana Moreira, o calendário de abril foi definido durante reunião com associações de moradores na última sexta-feira, 17, no auditório da prefeitura. “No encontro, a pedido da presidente da Federação das Associações de Moradores (FAM) do município, Fátima Martins, também ouvimos as principais reivindicações dos moradores e falamos sobre as obras previstas no Orçamento Participativo (OP) para o ano”, acrescentou.

A secretária lembrou que em 2022 o “Meu Bairro + Limpo” passou pelo Retiro, Dom Bosco, São Luiz, Jardim Primavera, região do Roma, Santa Cruz, Vila Americana, Água Limpa, Siderlândia, Santa Rita do Zarur, Limoeiro, Açude, Vila Rica/Três Poços, Belmonte e outros. Em 2023, o projeto já beneficiou a Candelária, Jardim Amália, Rústico, Monte Castelo, Casa de Pedra, Padre Josimo e São Geraldo. E o calendário seguirá durante todo o ano.

“Com esse tempo chuvoso, o mato cresce mais rápido e vamos intensificar as ações de capina e outros serviços de limpeza nos bairros. A ideia é fazer mutirões para deixar as ruas, praças e outros espaços públicos limpos e conservados”, afirmou Poliana.

Os serviços de manutenção vinham ocorrendo com equipes da SMI, mas a partir da regularização das contas públicas, a prefeitura contratou mais funcionários e uma empresa terceirizada. Isso permite que paralelamente ao mutirão os serviços de manutenção sigam por toda cidade com capina, roçada, retirada de entulhos, tapa-buracos, limpeza de bueiros e outros. Fotos de divulgação – Secom/PMVR