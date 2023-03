Volta Redonda define calendário da Rua de Compras 2023

Sorteio dos meses e bairros que vão receber o evento reuniu representantes da prefeitura, dos lojistas, Aciap e CDL

O calendário de realização do projeto Rua de Compras, em Volta Redonda, foi definido durante sorteio realizado na sede da Aciap-VR (Associação Comercial, Industrial e Agropastoril de Volta Redonda), no bairro Aterrado. Estiveram presentes representantes da prefeitura, da Aciap, da CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas) e dos lojistas dos bairros envolvidos.

Em maio a Rua de Compras acontecerá na Vila Santa Cecília; no mês de junho será a vez dos moradores do Santo Agostinho; em seguida, o Retiro vai sediar o evento em julho; em agosto, a Avenida Amaral Peixoto, no Centro, será o local escolhido; e encerrando o calendário, o bairro Aterrado receberá a Rua de Compras no mês de outubro. Os dias serão divulgados em breve.

O projeto é realizado através de uma parceria entre a Prefeitura de Volta Redonda, Aciap-VR, Sicomércio (Sindicato do Comércio Varejista) e CDL, e reúne ações sociais, de saúde, cultura, gastronomia, esporte e lazer. O objetivo é fomentar o comércio local, estimulando as vendas com bons descontos para os consumidores.

O assessor especial da Prefeitura de Volta Redonda, Rogério Loureiro, lembrou que, em 2022, foram realizadas cinco edições da Rua de Compras, com mais de 190 mil consumidores aproveitando as ofertas em mais de 600 estabelecimentos comerciais.

“Foi um sucesso no ano passado e esperamos superar neste ano. Estamos trabalhando junto a outras secretarias para que a Rua de Compras possa, além de cumprir seu papel de movimentar o comércio, a economia, oferecer também diversas atividades para os moradores de Volta Redonda e visitantes de outros municípios”, afirmou Loureiro, acrescentando que a organização do evento estuda a realização de uma edição no bairro Água Limpa. Foto de arquivo: Cris Oliveira – Secom/PMVR.