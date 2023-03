Exemplares produzidos pela Sociedade Bíblica do Brasil (SBB) foram entregues nesta segunda-feira (20) ao prefeito Antonio Francisco Neto

O prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto, recebeu na tarde desta segunda-feira (20) das mãos do secretário regional da Sociedade Bíblica do Brasil (SBB), Acyr de Gerone Junior, livros produzidos pela SBB, como o SUAS (Sistema Único de Assistência Social) e o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente). Os exemplares ficarão à disposição da população na biblioteca do deficiente visual na sede da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD).

“Nós queremos ser uma cidade inclusiva. Temos um projeto que poucos municípios possuem. Temos três escolas para autistas, uma escola para deficientes visuais que está em reforma e uma Secretaria da Pessoa com Deficiência. Então o Poder Público é pioneiro na busca pela inclusão”, destacou Neto.

Pastor Acyr celebrou o que chamou de consolidação da parceria (a SBB já havia doado à Prefeitura de Volta Redonda duas bíblias em braile em junho do ano passado – formadas por 38 volumes).

“Sabemos da importância do município no sentido de atender essa comunidade que precisa ter acesso ao braile, às Libras e outras necessidades. Então esta parceria só vem consolidar ainda mais este atendimento”, afirmou.

A visita de Alcyr foi intermediada pelo coordenador do Banco da Cidadania, Fernando Martins. Além deles, estiveram presentes o coordenador Institucional da SBB, pastor Marcos Batista, outros representantes da SBB e as alunas da Escola Especializada Dr. Hilton Rocha (São João Batista) – voltada para deficientes visuais – Taís Vitória Silva de Paula e Conceição Maria de Souza Pereira e representantes da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD). Fotos: Cris Oliveira/PMVR