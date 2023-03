Volta Redonda sediará campeonato estadual de robótica em julho

Convênio para a realização da competição foi assinado na manhã desta segunda-feira, dia 20, pelo prefeito Antonio Francisco Neto; evento será nos dias 7 e 8 de julho no Shopping Park Sul

Volta Redonda vai sediar o campeonato estadual de robótica em julho deste ano. O torneio acontecerá nos dias 7/7 e 8/7, no Shopping Park Sul, em parceria com a Fira Brasil (Copa do Mundo de Robôs). Além de unir ciência, tecnologia e criatividade, a etapa vai qualificar equipes para a disputa nacional, que credencia para a disputa da Copa do Mundo de Robótica. O convênio para a realização da competição na cidade foi assinado na manhã desta segunda-feira (20), pelo prefeito Antonio Francisco Neto, na companhia do secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET), Sérgio Sodré, que também acumula a secretaria de Educação (SME); e do operador do Fira no estado do Rio de Janeiro, professor Alexandre Amâncio.

Neto deu as boas-vindas ao torneio estadual, que pela primeira vez será realizado em Volta Redonda. A previsão é que mais de 800 pessoas venham para a cidade durante os dias de competição. Durante o encontro, debateu-se sobre a capacidade do município em receber os visitantes.

“Para transformarmos Volta Redonda em uma cidade do futuro, precisamos contar com a tecnologia e eventos como esse ajudam a fomentar este pensamento que queremos implementar na nossa cidade. O Poder Público está com muita vontade de fazer (o torneio) e eu tenho certeza de que será um sucesso. Vamos fazer de tudo para receber bem essas pessoas e levar a robótica para todas as escolas de Volta Redonda”, disse Neto.

O operador do Fira no estado do Rio de Janeiro explicou que são esperadas 60 equipes participantes, sendo que 24 sairão classificadas para a etapa nacional. Poderão participar crianças de 6 anos até adolescentes de 19 anos de idade.

“O objetivo do torneio é fomentar a ciência e tecnologia de uma maneira divertida, promovendo o ensino da robótica e bons valores, como empreendedorismo, inteligência emocional e vivenciando situações que nunca teriam dentro de uma sala de aula. Os vencedores conquistam troféus e medalhas, além de se classificarem para a etapa nacional. Em seguida, os melhores disputam a Copa do Mundo, que deve acontecer no Canadá ou México”, disse Amâncio, explicando que a novidade em Volta Redonda será a implantação de mais uma prova, voltada para crianças de 6 a 12 anos e acontecendo de forma demonstrativa, e disputada por uma escola do Rio, sede da etapa do ano passado, e de Volta Redonda, que sediará o evento este ano.

Sodré agradeceu a parceria com a Firjan Senai Sesi, que deu início este mês à capacitação de 20 professores de escolas da rede municipal na área de Robótica, sendo que cinco são de escolas que formarão equipes para a disputa do campeonato estadual de robótica. Alunos também passarão pela formação com aulas no contraturno escolar.

“Só temos a agradecer a mais esta parceria, pois queremos preparar os nossos alunos e professores para a disputa do campeonato estadual em julho. Teremos cinco escolas participando com equipes. Volta Redonda já desenvolve a Robótica Educacional em 10 unidades, que também recebem o projeto ‘Sábado na Escola’, com oficinas extracurriculares. Queremos levar a robótica para mais unidades e, assim, fomentar ações de cooperação, criatividade, planejamento e trabalho em equipe aos nossos alunos. Precisamos inovar e levar esta oportunidade aos nossos jovens, e receber uma etapa estadual do torneio de robótica é mais um incentivo”, considerou Sodré.

Participaram também da assinatura do contrato o subsecretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Fernando Lee; a coordenadora operacional de educação da Escola Sesi Volta Redonda, Juliana Baratieri; o responsável pela área tecnológica do Fira, Moisés Fonseca; a diretora de Turismo da SMDET, Débora Cândido; o coordenador do Centro de Mídias Educacionais, professor Felipe Nóbrega; entre outros integrantes do governo municipal. Fotos: Cris Oliveira/PMVR