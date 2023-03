Espaço está ganhando melhorias de adequação que devem ser concluídas em cerca de três meses

O Teatro Maestro Franklin de Carvalho Jr., localizado no Colégio Getúlio Vargas, no bairro Laranjal, em Volta Redonda, está sendo reformado pela Prefeitura de Volta Redonda, para adequar o espaço para receber espetáculos de maior porte e fomentar a cultura. De acordo com a Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda), que é responsável pela administração do local, a obra teve início neste mês de março e deve ser concluída em cerca de 90 dias.

Os trabalhos atuais envolvem o reforço da estrutura do telhado e correção de algumas infiltrações. A obra contempla também o reforço da estrutura superior para receber equipamentos de iluminação e cortinas cênicas; além de mesa, cabeamento, entre outras melhorias.

“Também faremos melhorias ligadas à segurança e o conforto dos espectadores. Com essa reforma, o teatro estará pronto para entrar no circuito nacional de peças, colocando Volta Redonda no papel de destaque no cenário artístico do país”, contou o presidente da Fevre, Caio Pinheiro Teixeira.

Espaço conta com 166 lugares e palco de 260 m²

O Teatro Maestro Franklin de Carvalho Jr. tem duas entradas – uma por dentro do Colégio Getúlio Vargas e outra pela Rua 154, no Laranjal – favorecendo tanto ao público escolar como a comunidade fora da escola, tendo ainda acessibilidade total para as pessoas com deficiência (PCD).

O espaço tem 1,7 mil m2 de área construída, em três pavimentos – subsolo e térreo com mezanino, além de uma recepção com espaço suficiente para uma galeria de artes – mais um espaço público para os artistas da cidade.

Na parte interna contempla a sala multiuso, que pode abrigar cursos, ensaios, palestras, seminários ou ainda projeções para filmes ou documentários. O mezanino na parte superior do auditório tem capacidade de 166 lugares com visão privilegiada para o palco de 260 m2. O teatro conta ainda com dois camarins – feminino e masculino. Fotos de Cris Oliveira – Secom/PMVR.