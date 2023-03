A chuva e ventos fortes que ocorreram na tarde desta terça-feira, dia 21, fizeram com que as telhas do bloco 27 do Condomínio Minha Casa, Minha Vida, do bairro Três Poços, em Volta Redonda, se soltassem e caíssem em cima de um carro que estava estacionado.

Segundo moradores, ninguém ficou ferido. Um vizinho informou que as telhas que cobrem o bloco 26 do condomínio também chegaram a se movimentar, mas não caíram.

No momento desta publicação, ainda não havia informações sobre outros estragos provocados pela chuva na cidade, que ainda não parou. Na segunda-feira, dia, diversos pontos de Volta Redonda sofreram com alagamentos, deslizamentos e quedas de árvores.