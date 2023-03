O delegado Michel Floroschk, titular da delegacia de Resende, chegava a sua residência na tarde de segunda-feira, num condomínio no bairro da Mooca (Zona Leste) em São Paulo quando um criminoso, armado de um revólver e de bicicleta quando anunciou o assalto a três mulheres.

O delegado reagiu e, segundo ele, o homem investiu contra ele e tentou tirar sua arma. O suspeito foi baleado na perna. No local, o delegado acionou uma ambulância o suspeito foi levado para o hospital e está sob custódia da Polícia Militar. A bicicleta que o bandido usava ficou agarrada debaixo do carro e foi retirada por um policial militar. O caso foi registrado no18º distrito policial do bairro Mooca (SP).

O delegado Michel Floroschk, agora titular da delegacia de Polícia de Resende, já passou pela 90ª DP de Barra Mansa.

As informações foram divulgadas inicialmente no quadro “Sacode Polícia”, com Tico Balanço, no programa Bom Dia Cidade, da Rádio Cidade do Aço FM.