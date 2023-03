Engavetamento deixa um ferido na Dutra em Barra Mansa

Um acidente ocorreu por volta das 11h15min, desta terça-feira, dia 21, no km 281, da Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, nas proximidades da Flumidiesel, no bairro Vila Ursulino, em Barra Mansa.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi avisada e foi para o local, onde deparou com uma vítima presa às ferragens. O acidente ocorreu entra dois caminhões e um automóvel VW Gol. Segundo a PRF, no local havia uma obra na rodovia e o trânsito estava congestionado.

O condutor do Gol se assustou com o final da fila e freou repentinamente e bruscamente. Um caminhão que seguia logo atrás não conseguiu desviar. O Gol foi para outra faixa, onde outro caminhão também não conseguiu desviar e nem parar, passando por cima do automóvel.

Os motoristas dos caminhões saíram ilesos. Já o condutor do Gol, de 60 anos, ficou preso nas ferragens, mas, sofreu apenas ferimentos leves, sendo socorrido para a Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa.