Ladrão furta clínica no bairro Aterrado, em Volta Redonda

Câmeras de segurança gravaram a ação de um criminoso que invadiu uma clínica de terapia ocupacional na manhã do último sábado, dia 18, e furtou um notebook e um celular, no bairro Aterrado, em Volta Redonda.

Segundo a Polícia Civil, a ação durou cerca de dois minutos, conforme imagens das câmeras de monitoramento. Além do notebook e do celular, o criminoso ainda procurou outros bens de valor.

Os funcionários do estabelecimento chegaram para trabalhar nesta segunda-feira (20) e deram falta dos equipamentos. Analisando as imagens, o homem entrou no estabelecimento no momento em que profissionais estavam em outro espaço do imóvel.

Imagens das câmeras de segurança estão sendo analisadas pelos agentes da Delegacia de Polícia, de Volta Redonda. Ninguém foi preso até o momento.