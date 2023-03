“Operação Foco” apreende materiais com indícios de falsificação

Agentes do programa “Operação Foco” e auditores da Secretaria Estadual de Fazenda apreenderam diversos materiais com indícios de falsificação na tarde desta terça-feira no Posto Fiscal de Comendador Levy Gasparian (RJ).

Quatro veículos de passeio, que estavam com carrinhos (carretilha), foram abordados na altura do km 24 da BR-040, entre Levy Gasparian e Três Rios. O material saiu da cidade de Santo Antônio do Monte (MG) e tinha como destino final as cidades do Rio de Janeiro e Belford Roxo (RJ).

Foram apreendidos bolsas, chinelos, cuecas, perfumes, calcinhas, camisas, toalhas, 132 frascos de perfumes de marcas diversas, 36 camisas de marcas diversas, 96 calcinhas e 144 cuecas e 20 conjunto de calcinha e sutiã da marca Calvin Klein,100 cuecas da marca Pit Bull, 40 toalhas da marca DC Comics, 288 bolsas, 555 pares de chinelos, 120 sandálias e132 bolsas da marca Santa Lola, 15 pares de chinelos da marca Schutz, 15 pares chinelos da marca Coca-Cola, 120 pares de chinelos da marca Havaianas

Também foram apreendidos 72 perfumes (Polo, Sexi Carolina Herrera, Lacoste, Joop Homme), 17 camisas do Flamengo, Hugo Boss,Tommy Hifiger, Adidas e Oakley. Também foram apreendidas, e 20 shorts Lacoste. Todo material foi aprendido e os motoristas prestaram depoimento e foram liberados.

O programa Operação Foco é da Subsecretaria Especial de Controle de Divisas, que é ligada à Secretaria da Casa Civil, e tem como missão combater ilícitos administrativos e penais.