Pedágio começa a ser cobrado no sistema “free flow” na Rio-Santos

De acordo com a deliberação de número 81, publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira, dia 21/03, a partir da zero hora do dia 31 de março, sexta-feira, passa a vigorar a tarifa do free flow na rodovia Rio-Santos, a BR-101, conforme autorização da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

O funcionamento será por meio de equipamentos de monitoramento instalados em pórticos, com capacidade de identificar 100% das passagens no local a ser monitorado, seja por TAG ou leitura da placa. O motorista vai pagar o correspondente ao trecho de cobertura do pedágio de cada ponto de implantação do free flow.