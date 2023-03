Um dos presos, de uma facção criminosa tinha como objetivo fortalecer o tráfico de droga na região

Policiais militares do 10º BPM (Barra do Piraí), do 5º Comando de Policiamento de Área (CPA), com base em informações do Disque Denúncia, prenderam na tarde da segunda-feira, dia 20, três suspeitos de tráfico de drogas, na Rua Euterpe, no bairro Caieira de São Pedro, em Barra do Piraí.

Os agentes apreenderam uma grande quantidade de drogas que seriam vendidas na região. Policiais em posse de informações, sobre intensa comercialização de entorpecentes foram até o local onde apreenderam 628 invólucros contendo pó branco, 938 invólucros contendo pedras amareladas, 866 invólucros contendo pedras amareladas, dois celulares das marcas Samsung e Motorola, R$ 97,00 em espécie e um caderno de anotações do tráfico.

Os presos e todo material apreendido, foram levados para 88ª DP (Barra do Piraí), onde foram tomadas as medidas cabíveis sobre o caso, sendo os presos autuados no Artigo 33 da 11343/2006, permanecendo presos à disposição da Justiça. Denuncie a localização de pontos de drogas, de forma anônima, ao Disque Denúncia.