Policiais militares foram acionados por um morador, de 33 anos, que deparou com um suspeito no quintal de sua residência furtando alguns de seus pertences na madrugada desta terça-feira, dia 21, na Rua Roma, no bairro Jardim Europa, em Volta Redonda.

De acordo com a vítima, o suspeito, de 30 anos, estava com uma furadeira, uma maquita, uma extensão elétrica, um retrovisor e roupas. O suspeito foi levado para a delegacia da cidade e foi autuado em flagrante pelo crime. (Foto: Polícia Militar)