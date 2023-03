Veículo é prensado entre dois caminhões na Dutra, em Barra Mansa

Um veículo de passeio foi prensado entre dois caminhões em um acidente na manhã desta terça-feira (21), no km 280 da Rodovia Presidente Dutra, na pista sentido São Paulo, próximo à Flumidiesel.em Barra Mansa. Segundo as primeiras informações da concessionária que administra a rodovia, o condutor do carro foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros.

Ainda não havia detalhes sobre seu estado de saúde e nem para qual hospital ele foi encaminhado. O trânsito estava completamente interrompido, com 2km de congestionamento no momento desta publicação. (Foto de leitor do Foco Regional)