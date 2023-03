Familiares e pessoas com a condição genética participaram de atividades na praça da prefeitura. Objetivo do evento foi dar mais visibilidade a esse público

A Praça Sávio Gama, no bairro Aterrado, em Volta Redonda, recebeu nesta terça-feira (21) o 1º Movimento de Conscientização do Dia Internacional da Síndrome de Down. Organizado pelo projeto Amigos Especiais, o evento contou com o apoio da prefeitura, por meio das secretarias da Pessoa com Deficiência (SMPD), secretaria de Ação Comunitária (Smac) e de Cultura (SMC) e de Administração (SMA), além da Ordem dos Advogados do Brasil em Volta Redonda (OAB-VR).

Ingrid Oliveira Pereira, integrante da direção do Projeto Amigos Especiais, explicou que o movimento tem o objetivo de conscientizar a população sobre a Síndrome de Down, dando mais visibilidade a esse público.

“Neste dia 21 temos vários movimentos pelo país e queremos fazer a inclusão, mostrar que as pessoas com Síndrome de Down têm tanta capacidade quanto os outros, de estar inseridos na sociedade, na busca de emprego, na educação, nas escolas, que eles também têm direitos”, explicou Ingrid, que é mãe da pequena Kyara Guimarães, de 4 anos, com Síndrome de Down.

O secretário municipal da Pessoa com Deficiência, Washington Uchôa, participou do evento e elogiou a iniciativa do governo municipal em apoiar a causa. “Fui procurado pela Ingrid e estamos ajudando com os panfletos, mobilizando as pessoas para esse trabalho de conscientização junto à população. Também convidamos a OAB de Volta Redonda para participar, se colocando à disposição dos familiares das pessoas com Síndrome de Down”, afirmou.

Parceria com OAB-VR

A participação da OAB-VR contou com atendimento ao público, por meio de dois representantes da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência: os advogados Renata Ramos e Renato Oliveira.

“Estamos participando desse evento muito importante para nossa comunidade em Volta Redonda. Nossa função é orientar sobre os direitos da pessoa com deficiência, tirar qualquer dúvida, ajudar a solucionar questionamentos. Estamos aqui para servir”, explicou Renata Ramos, presidente da comissão na OAB-VR, acrescentando que quem não pôde comparecer ao evento pode procurar a OAB-VR em outros dias. Ainda segundo ela, a Ordem está estudando, em parceria com a secretaria da Pessoa com Deficiência, disponibilizar um dia de atendimento por semana na sede da SMPD.

Bicicletas e skates acessíveis

Durante o evento, as crianças puderam aproveitar atividades com bicicletas e skates adaptados, trazidos pelo Grupo MAE (Mães e Amigos Especiais). O objetivo foi promover a inclusão por meio de brincadeiras e entretenimento. Os equipamentos foram adaptados para pessoas com paralisia cerebral e outras deficiências, que possuem dificuldade na mobilidade. As atividades com as crianças com Síndrome de Down também envolveram ações promovidas pelo Grupo Bike Anjo.

Evento será anual

Ingrid Oliveira explicou que o Amigos Especiais é um projeto sem fins lucrativos, de famílias com pessoas com Síndrome de Down, com idades variadas, contemplando desde bebês até o integrante com mais idade que possui 41 anos. Segundo ela, o movimento pela conscientização deve continuar nos próximos anos.

“É um movimento muito importante para nossa causa, para podermos dar mais visibilidade para essa condição. Decidimos fazer esse movimento para que todos os anos, no mês de março, a gente possa estar relembrando que as pessoas com Síndrome de Down precisam do seu espaço, elas têm um tempo diferente para conquistar as coisas, um tempo diferente de aprendizado, tem comorbidades, algumas questões de saúde que precisamos estar sempre observando, mas tem tanta capacidade como qualquer outro”, frisou. Fotos: Cris Oliveira – Secom/PMVR