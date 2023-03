Um casal, o homem de 23 anos e a mulher de 17 anos, foi preso, em São José do Barreiro, em São Paulo, após confessar ter matado e enterrado a própria filha, de apenas 7 meses, na parte externa do local onde moram, na zona rural da cidade. O crime ocorreu no domingo, dia 19.

Na segunda-feira, dia 20, o casal compareceu à delegacia e informou que, no dia anterior, caminhava com a criança até a casa da avó, mãe do homem, quando foi abordado por dois assaltantes em um carro, exigindo dinheiro. Como não possuíam nenhum valor, os homens levaram a criança. A polícia não aceitou a versão dado pelo casal. Mais tarde eles confessaram o crime.

De acordo com boletim de ocorrência, o casal estava em casa e a adolescente tomava banho, quando viu o companheiro jogar a criança no colchão. Ao sair do banho, a mulher percebeu que a cabeceira da cama do quarto do casal estava em cima da cabeça da menina, que já aparentava estar morta.

O homem de 23 anos e a mulher de 17 foram presos por homicídio com agravantes de destruição, subtração ou ocultação de cadáver e comunicação falsa de crime ou contravenção.