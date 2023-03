Caveirão na rua para combate ao tráfico em Resende

Desde as primeiras horas da manhã desta quarta-feira, dia 22, a Polícia Militar está realizando uma operação utilizando um blindado conhecido como “Caveirão” para o combate a criminalidade em Resende.

Policiais do 37º BPM, de Resende, contando com reforço de outros batalhões estão no combate ao tráfico de drogas. O bairro mais visado é o Cidade da Alegria, onde a incidência do tráfico domina o município.

Segundo o comando da Polícia Militar, a ação tem como objetivo manter a sensação de segurança em todo o Sul Fluminense, alvo de violência nos últimos dias, com uma intensa onda de assassinatos. Ainda não foi divulgado o balanço da operação.