O colaborador da Diretoria de Comunicação e Marketing da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda, Gabriel Machado, foi o primeiro aluno do Centro Universitário de Volta Redonda (UniFoa) a conquistar a Certificação ACP Adobe Professional em Photoshp, tirando nota máxima na prova realizada no dia 22 de março. Gabriel estuda no UniFoa com bolsa fornecida pela parceria da universidade com a AAP-VR, cujos associados e funcionários têm descontos nas mensalidades da maioria dos cursos.

Para o presidente do UniFoa, Eduardo Prado, a conquista de Gabriel e a parceria de sua instituição com a AAP-VR são dignas de muita comemoração, pois mostra que está no caminho certo e dando frutos. “A conquista desse aluno é sensacional”, afirmou.

Seletiva Brasil 2023

A conquista da Certificação Profissional da Adobe é que garante que Gabriel Machado é um profissional no uso do Photoshop e, com ela, ele passa a concorrer na chamada Seletiva Brasil, uma competição nacional que vai testar as habilidades de design dos participantes usando Adobe Illustrator e Adobe Photoshop, cuja etapa acontece no próximo sábado, dia 25.

Os dois ganhadores desta Seletiva representarão o Brasil no Certiport’s Adobe Certified Professional World Championship. – O Campeonato Mundial dos Alunos Criativos com Tecnologias Adobe, que acontecerá em Orlando, nos Estados Unidos, além de um prêmio de R$ 8 mil.

O presidente da AAP-VR, Ubirajara Vaz, disse que a conquista de Gabriel é um orgulho tanto para a Associação quanto para o UniFoa.

“O Gabriel, no dia a dia conosco, sempre demonstrou muita responsabilidade e criatividade. É um rapaz humilde, consciente de suas habilidades e estudioso. Temos muito orgulho em tê-lo no nosso quadro de colaboradores e temos muito orgulho de manter a parceria com uma instituição tão respeitada quanto o UniFoa”, disse Ubirajara Vaz.