Valença é um município com mais de 1.300 km de estradas rurais, já é um grande esforço para manter o trafego normal para o escoamento da produção do homem do campo, e garantir o direito de ir e vir dos moradores e alunos das escolas municipais em períodos normais.

Com as intensas chuvas que atingiram toda região durante os últimos quatro meses, a prefeitura enfrentou dificuldades, mas deu todo o apoio necessário à população da área rural. De acordo com a Secretaria de Serviços Públicos, os trabalhos serão de grande intensidade para a restauração das estradas e pontes que foram atingidas pelos temporais.

ESTRADAS PARA A LOCALIDADE DE ALBERTO FURTADO

A prefeitura de Valença, já deu início a recuperação da estrada de acesso à localidade de Alberto Furtado. As primeiras ações estão sendo realizadas em alguns trechos, com uso de máquinas e caminhões ampliando aberturas de valas laterais para o corte das águas das chuvas.

Com a estabilidade do tempo e sem a continuidade das chuvas, serão realizados os serviços de patrolagem para nivelamento do solo, existe a possibilidade da utilização da neobrita para compactação do solo em pontos críticos, garantindo melhorias nas estradas.

“Nós seguimos sempre um cronograma de melhorias nos acessos à Zona Rural do município de forma permanente, mas apesar do trabalho constante, o volume de água da chuva acima do esperado prejudicou diversos trechos. Aproveitando o período da estiagem, iniciamos este trabalho de recuperação na estrada para a localidade de Alberto Furtado e seguiremos para outras localidades. À medida que o tempo for melhorando, nós intensificaremos os serviços para garantir mais mobilidade a todos que transitam pela área rural”, destacou o Prefeito Fernandinho Graça.