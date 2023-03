“Operação Foco” prende procurado pela Justiça em Angra dos Reis

Policiais militares prenderam na manhã desta quarta-feira, dia 22, durante “Operação Foco”, que reúne as secretarias de Estado da Casa Civil e de Fazenda, a Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal, um homem apontado como chefe do tráfico de drogas no bairro Sapinhatuba I, em Angra dos Reis.

Segundo policiais, o homem que estava sendo procurado estava na companhia de dois homens, que também foram presos. Foram detidas três mulheres, sendo uma adolescente. Segundo a Polícia Militar, todos estavam em um carro de passeio que foi abordado no posto de fiscalização no km 493 da BR-101 (Rio-Santos).

A operação contou com o apoio de cães farejadores do Batalhão de Ação com Cães, que conseguiram farejar pequena quantidade de drogas em outros veículos abordados na operação. Todos foram encaminhados para delegacia de Angra dos Reis.

Com eles foram apreendidos uma pistola, três carregadores, munições e uma granada. O homem que estava sendo procurado havia sido em abril de 2020, ostentando nas redes sociais armamentos como fuzis e pistolas. Na ocasião, a prisão ocorreu pela Polícia Militar.